В Евросоюзе обсуждают введение санкций в отношении грузинских политиков
Глава дипломатии ЕС Каллас: обсуждаются санкции против ряда политиков Грузии
Брюссель, 16 декабря, 2024, 11:26 — ИА Регнум. В Европейском союзе (ЕС) ведётся обсуждение санкций в отношении ряда грузинских политиков, однако единогласного мнения всех членов по списку пока нет. Об этом заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас перед началом заседания европейских министров иностранных дел.
«Мы обсудим последствия для правительства Грузии за использование репрессий против оппозиции и другие инструменты, к которым они прибегают. Санкционный лист также обсуждается, но единогласного мнения по нему мы пока не имеем», — отметила она.
Каллас добавила, что помимо санкций может быть также отменён безвизовый режим между ЕС и Грузией.
Как передавало ИА Регнум, в конце ноября в грузинской столице активизировались протесты после того, как премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе заявил о решении правительства до конца 2028 года не обсуждать вопрос о переговорах по поводу вступления в Евросоюз. Власти республики также отказались от всех бюджетных грантов, предоставляемых Брюсселем.
Вскоре Каллас и еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявили, что действия властей Грузии по прекращению беспорядков будут иметь негативные последствия для отношений с Евросоюзом. 2 декабря Эстония, Латвия и Литва ввели санкции против Грузии.
5 декабря киевский режим также объявил о рестрикциях в отношении ряда представителей властей Грузии, в том числе Кобахидзе и председателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили. Украина объяснила свой шаг тем, что Тбилиси якобы действует в интересах Москвы.