Брюссель, 16 декабря, 2024, 11:26 — ИА Регнум. В Европейском союзе (ЕС) ведётся обсуждение санкций в отношении ряда грузинских политиков, однако единогласного мнения всех членов по списку пока нет. Об этом заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас перед началом заседания европейских министров иностранных дел.

IMAGO/Marko Saarm/Global Look Press Кая Каллас

«Мы обсудим последствия для правительства Грузии за использование репрессий против оппозиции и другие инструменты, к которым они прибегают. Санкционный лист также обсуждается, но единогласного мнения по нему мы пока не имеем», — отметила она.

Каллас добавила, что помимо санкций может быть также отменён безвизовый режим между ЕС и Грузией.

Как передавало ИА Регнум, в конце ноября в грузинской столице активизировались протесты после того, как премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе заявил о решении правительства до конца 2028 года не обсуждать вопрос о переговорах по поводу вступления в Евросоюз. Власти республики также отказались от всех бюджетных грантов, предоставляемых Брюсселем.

Вскоре Каллас и еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявили, что действия властей Грузии по прекращению беспорядков будут иметь негативные последствия для отношений с Евросоюзом. 2 декабря Эстония, Латвия и Литва ввели санкции против Грузии.

5 декабря киевский режим также объявил о рестрикциях в отношении ряда представителей властей Грузии, в том числе Кобахидзе и председателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили. Украина объяснила свой шаг тем, что Тбилиси якобы действует в интересах Москвы.