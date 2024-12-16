Москва, 16 декабря, 2024, 10:31 — ИА Регнум. Вооружённые силы России освободили населённый пункт Шевченко, расположенный под Красноармейском (украинское название — Покровск) в Донецкой Народной Республике. Об этом 16 декабря в эфире телеканала «Россия 24» сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Алексей Коновалов/ТАСС

Он добавил, что бойцы Вооружённых сил Украины (ВСУ) пытались контратаковать на красноармейском направлении, однако у них это не получилось. По словам главы ДНР, украинские войска понесли большие потери как убитыми, так и ранеными.

Пушилин отметил, что российские подразделения продвигаются по нескольким направлениям.

«Это касается и самого Красноармейска, это касается и Димитрова, поэтому после освобождения Шевченко, скажем, ситуация у наших подразделений значительно улучшилась», — подчеркнул глава республики.

Как передавало ИА Регнум, Пушилин 15 декабря сообщил, что российские войска отразили попытки подразделений украинской армии контратаковать у села Шевченко. Он добавил, что на этом участке линии боевого соприкосновения российские войска продолжают продвигаться вперёд, очень серьёзную поддержку оказывают расчёты беспилотных летательных аппаратов.

В тот же день глава ДНР сообщил, что ВС России почти полностью освободили территорию огнеупорного комбината в городе Часов Яр. Пушилин добавил, что ВСУ тем не менее ещё могут там удерживаться, но осознание у них приходит, что особых перспектив нет.

Также российские силы заблокировали около 200 военнослужащих ВСУ в селе Анновка к югу от города Курахово. Пушилин отметил, что ничем хорошим эта ситуация для ВСУ не завершится.

Группировка войск «Центр» Вооружённых сил России 12 декабря освободила населённый пункт Заря в ДНР.