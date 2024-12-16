Москва, 16 декабря, 2024, 10:15 — ИА Регнум. Самая высокая зарплата для иностранцев, получивших разрешение на работу в России по квоте, составит 380 тыс. рублей в месяц. Об этом 16 декабря со ссылкой на заявки регионов сообщил РБК.

Олег Елков/ТАСС

В 2025 году общероссийская квота на привлечение квалифицированных мигрантов выросла в полтора раза, почти до 235 тыс. человек. Больше всего квот, согласно приказу Минтруда от 9 декабря, выделено Амурской области (27,1 тыс.), Подмосковью (23 тыс.), Ленинградской области (около 22,3 тыс.), Татарстану (9,3 тыс.). Резерв квоты составляет 78 тыс. позиций.

Около половины позиций для иностранцев предполагает получение менее 60 тыс. рублей в месяц, также есть несколько десятков предложений с зарплатами 20–25 тыс. рублей.

На должности председателя правления Российско-германской внешнеторговой палаты предусмотрена самая высокая зарплата для иностранцев, которые прибудут в Россию на основании рабочей визы, ― 380 тыс. рублей. На втором месте менеджер «Удмуртнефти» со ставкой в 275 тыс. рублей. Инструктору баскетбольного клуба «Барнаул» предлагают зарплату в размере 250 тыс. рублей, брынзоделу-мастеру и бланшировщику в сети загородных отелей «Яхонты» ― 230 тыс. рублей.

Самый низкий уровень оплаты труда зафиксирован в Калмыкии: бойцу скота готовы предложить 25 тыс. рублей. Столько же в регионе заплатят швее и конструктору одежды.

Отмечается, что потребность в найме иностранцев в 2025 году будет в 1,5 раза выше, чем в 2024. Основные причины стали отсутствие необходимых кадров в регионах и ввод в эксплуатацию иностранного оборудования, которое требует обслуживания и наладки.

Как сообщало ИА Регнум, согласно совместному обзору крупнейшей российской компании по рекрутингу hh.ru и логистической компании «ПЭК», средняя заработная плата курьеров в России в 2024 году с января по ноябрь выросла на 15% и составила 115,6 тыс. рублей в месяц. Их зарплата стала больше, чем у работников сферы IТ, которые в среднем получают 114,2 тыс. рублей. Также курьеры обошли по зарплатам дизайнеров, бухгалтеров, журналистов и менеджеров по логистике и внешнеэкономической деятельности.

Директор департамента развития внутренней торговли Министерства промышленности и торговли РФ Никита Кузнецов 2 декабря заявил, что популярность служб доставки создаёт серьёзные проблемы для российской экономики. Они привлекают в сферу услуг много трудовых ресурсов, которые можно было бы использовать в отраслях, которые важны для развития страны. По данным ведомства, в России около 1,5 млн курьеров и 500 тыс. упаковщиков.

Согласно данным сервисов доставки и портала hh.ru, курьерские службы в Москве испытывают острый дефицит работников перед приближением Нового года, поэтому компании готовы платить от 200 тыс. до 360 тыс. рублей в месяц.