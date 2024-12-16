Бишкек, 16 декабря, 2024, 09:43 — ИА Регнум. Временно исполнять обязанности председателя правительства Киргизии будет первый вице-премьер Адылбек Касымалиев. Соответствующий указ подписал президент Садыр Жапаров, сообщила 16 декабря пресс-служба главы государства.

Александр Гальперин/POOL/ТАСС

«Касымалиев Адылбек Алешович назначен исполняющим обязанности председателя кабинета министров Кыргызской Республики — руководителя администрации президента Кыргызской Республики», — говорится в указе.

Кандидатуру Касымалиева внесут на согласование в однопалатный парламент — Жогорку Кенеш. Этим же указом он освобождён от ранее занимаемой должности.

Временно исполнять обязанности первого вице-премьера Киргизии будет министр экономики Данияр Амангельдиев, также сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА Регнум, ранее президент Киргизии Садыр Жапаров отправил в отставку с поста премьер-министра своего однофамильца Акылбека Жапарова, который руководил правительством больше трёх лет, с середины октября 2021 года. В пресс-службе главы государства уточнили, что Акылбек Жапаров переходит на другую работу.