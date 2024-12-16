Хабаровск, 16 декабря, 2024, 09:18 — ИА Регнум. Пассажирский поезд и грузовик столкнулись в Хабаровском крае на железнодорожном переезде между станциями Кенай и Оунэ. Об этом сообщили 16 декабря в пресс-службе Дальневосточной железной дороги (ДВЖД).

Александр Кряжев / РИА Новости

Инцидент произошёл в 00:09 (17:09 мск 15 декабря) по местному времени. Водитель грузового автомобиля выехал на переезд, когда к нему приближался поезд № 352 Советская Гавань — Владивосток.

«Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, пострадавших нет, но повреждён локомотив. Движение поездов на участке временно приостановили, на место направлен восстановительный поезд.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 10 октября два грузовых поезда столкнулись на непассажирской станции Челябинск-Южный в Челябинской области, после чего с рельсов сошла одна платформа с грузом и три порожние платформы. Один из работников локомотивных бригад получил ушибы.

В июле более 100 человек пострадали при столкновении поезда с КамАЗом в Волгоградской области. Девять вагонов пассажирского поезда Казань — Адлер сошли с рельсов, семь — опрокинулись. Причиной схода вагонов стал выезд грузовика на пути и экстренное торможение поезда. Кабина грузовика после столкновения отлетела на несколько метров, водителя госпитализировали в тяжёлом состоянии. Через несколько дней он умер в больнице.