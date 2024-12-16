Москва, 16 декабря, 2024, 09:08 — ИА Регнум. Проезд по Московскому скоростному диаметру (МСД) для жителей Москвы и Подмосковья могут сделать платным. Об этом 16 декабря заявил заместитель мэра российской столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Софья Сандурская / ТАСС

«На МСД загрузка растёт, и сейчас стоит выбор: либо он превратится в перегруженную трассу с заторами, либо будет возможность за какие-то деньги проехать по ней за более или менее прогнозируемое время», — отметил в интервью газете «Коммерсантъ» заммэра.

Заммэра напомнил, что подобная практика применялась в отношении проспекта Багратиона. По его словам, внедрение платного режима на магистрали показало, что дорога остаётся востребованной даже при высоких тарифах.

Сколько может стоить проезд по МСД для жителей города, заместитель мэра не уточнил. Он добавил, что власти рассматривают разные решения на этот счёт. При этом Ликсутов указал, что есть проблемы, которые требуют решения, и уходить от них нельзя.

Как передавало ИА Регнум, мэр Москвы Сергей Собянин 18 ноября сообщил, что на юге Москвы продолжается строительство нового участка Московского скоростного диаметра: вдоль Каспийской улицы от Кантемировской улицы до Павелецкого направления МЖД. Это будет шестиполосная трасса длиной около 4 км. Полностью завершить строительство этого участка планируется к 2026 году.

Собянин уточнил, что данный участок улучшит транспортное обслуживание около 700 тыс. жителей юга Москвы, позволит убрать до 2 км перепробега и сократить время в пути в среднем на семь минут, а также снизит нагрузку на участки МСД от проектируемого проезда № 5108 до Кантемировской улицы, Кантемировскую и Каспийскую улицы.

Ранее мэр российской столицы заявлял, что в период с 2025 по 2027 год в рамках адресной инвестиционной программы Москвы планируется ввести ещё 259 км дорог и 45 искусственных сооружений. В числе знаковых объектов Собянин назвал завершение соединения южного направления МСД и автомобильной дороги Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, мостовые сооружения через Москву-реку в створе Берегового проезда.