Бишкек, 16 декабря, 2024, 08:11 — ИА Регнум. Президент Киргизии Садыр Жапаров отправил в отставку премьер-министра Акылбека Жапарова, сообщил 16 декабря «РИА Новости» источник в администрации главы государства.

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«Да, указ об отставке Акылбека Усенбековича подписан», — подтвердил собеседник агентства.

Официального сообщения о кадровом решении нет. Обстоятельства отставки председателя кабинета министров неизвестны. Местные СМИ отмечают, что Акылбек Жапаров написал заявление по собственному желанию.

Как сообщало ИА Регнум, 12 октября 2021 года Садыр Жапаров назначил однофамильца Акылбека Жапарова, занимавшего пост вице-премьера, исполняющим обязанности председателя правительства. Перед этим глава государства подписал указ об отставке прежнего кабинета министров во главе с Улукбеком Мариповым.