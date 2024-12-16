Маскат, 16 декабря, 2024, 07:24 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Оман с рабочим визитом и подарил султану Хайсам бен Тарек Аль Саиду слуцкий пояс и пистолет-пулемет системы Шпагина (ППШ). Об этом 15 декабря сообщило агентство БелТА.

Иван Шилов ИА Регнум Александр Лукашенко

Как пояснил Лукашенко, слуцкий пояс — это святыня в Белоруссии, таким поясом опоясывались очень богатые люди, и чем богаче был человек, тем дороже он носил пояс.

Рассказывая о ППШ, лидер Белоруссии указал, что это оружие сыграло большую роль в Великой Отечественной войне и способствовало победе. Вместе с оружием Лукашенко передал султану и документ на него.

«Это оружие Великой Отечественной войны, середины прошлого века. Наши воины боролись с фашистами», — подчеркнул Лукашенко.

В ответ султан Омана подарил Лукашенко традиционный оманский кинжал ханджар. Кинжал является символом Омана, он изображён на гербе и национальной валюте страны.

«Хотели бы преподнести его вам как память об Омане», — пояснил султан.

Лукашенко уточнил, что подарок султана будет храниться во Дворце независимости в Минске.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 13 ноября, в ОАЭ состоялись переговоры министра обороны Белоруссии генерал-лейтенанта Виктора Хренина и государственного министра по делам обороны Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мохаммеда бин Ахмед Аль Боварди. В ходе встречи стороны подписали соглашения о военном сотрудничестве. В ОАЭ Хренин также посетил выставку авиационной техники, которая проходит в рамках авиашоу Dubai Airshow 2023.