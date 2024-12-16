Москва, 16 декабря, 2024, 06:51 — ИА Регнум. Более 700 фактов хищения социальных выплат и материнского капитала на общую сумму более миллиарда рублей выявлено в России. Об этом 16 декабря рассказал руководитель Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Андрей Курносенко в беседе с ТАСС.

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«На сегодняшний день установлено 708 фактов получения социальных пособий и средств материнского капитала на нерождавшихся детей в 59 субъектах РФ, возбуждено 229 уголовных дел. К уголовной ответственности привлечено 217 лиц. Предварительный ущерб бюджету РФ составил не менее 1 млрд рублей», — уточнил Курносенко.

Руководитель главка привел примеры схем хищения материнского капитала. Участники мошеннической схемы подавали в многофункциональные центры (МФЦ) заявления, где заверили, что они являются свидетелями рождения детей вне роддомов. К заявлению прикладывались паспорта и написанное от руки заявление фиктивной роженицы. Документов, подтверждающих факт рождения ребёнка, не предоставлялось.

МФЦ на основании поданных документов выдавал свидетельства о рождении детей. При этом чаще всего ради увеличения размера соцвыплат таким образом оформлялось рождение двойни.

Ранее ИА Регнум сообщало, что сотрудники коммерческого детского сада в Сургуте похитили 80 млн рублей из бюджета, воспользовавшись схемой с ложными данными о количестве воспитанников. С 2020 по 2024 год они подавали ложные данные о количестве детей в саду, в разы преувеличивая их число. Благодаря этим данным они получали субсидии из бюджета департамента образования администрации города в рамках национального проекта «Демография».