Сеул, 16 декабря, 2024, 06:11 — ИА Регнум. Председатель южнокорейской правящей партии «Гражданская сила» Хан Дон Хун подал в отставку после импичмента, объявленного парламентом президенту Юн Сок Ёлю. Об этом 16 декабря сообщило агентство Yonhap.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Южная Корея

Как пояснил Хан Дон Хун, после роспуска высшего совета партии, связанного с уходом в отставку его членов, он не видит возможности нормально выполнять свои обязанности в качестве председателя партии.

Хан Дон Хун извинился перед согражданами и сторонниками за введение военного положения. С уходом в отставку председателя правящей партии руководство переходит к чрезвычайному комитету.

Ранее ИА Регнум сообщало, что временно отстраненного президента Южной Кореи Юн Сок Ёля вызовут на допрос 18 декабря. Он обвиняется в том, что он является зачинщиком мятежа в связи с объявлением им военного положения 3 декабря.

3 декабря Юн Сок Ёль ввёл в Южной Корее военное положение. Он заявил, что такая мера нужна для искоренения ориентированных на КНДР сил и защиты свободного конституционного порядка. Решение о военном положении президент принял после экстренного ночного совещания. Он заявил, что оппозиция ведёт антигосударственную деятельность и готовит мятеж.

4 декабря парламент Южной Кореи внёс на рассмотрение вопрос об объявлении импичмента Юн Сок Ёлю за его решение ввести военное положение. Для отстранения президента от власти необходимо было 200 голосов парламентариев. Предложение об объявлении импичмента поддержал 191 депутат от оппозиции. Парламент Южной Кореи не смог объявить импичмент президенту из-за недостаточного количества голосов.

14 декабря парламент Южной Кореи объявил импичмент президенту Юн Сок Ёлю. За вынесение импичмента президенту республики проголосовали 204 парламентария и 85 — против. Решение об импичменте должен подтвердить Конституционный суд.

Лидер правящей партии страны «Сила народа» Хан Дон Хун ранее в этот же день вновь поддержал выдвижение импичмента Юн Сок Ёлю, а полиция республики допустила возможность подачи заявления на ордер на арест президента за попытку госпереворота, мятежа и превышение полномочий.