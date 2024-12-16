Москва, 16 декабря, 2024, 05:31 — ИА Регнум. Правительство России полностью поддержало проект закона о специальный счетах для иностранных агентов. Об этом пишет ТАСС.

Фото предоставлено пресс-службой главы республики Адыгея

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект», — приводит агентство выдержку из отзыва правительства.

Как передавало ИА Регнум, 20 ноября Госдума на заседании 20 ноября приняла в первом чтении законопроект о введении рублёвых спецсчетов для выплат иноагентам за использование результатов интеллектуальной деятельности. Документ был внесен на рассмотрение 429 депутатами, представителями всех фракций Госдумы. Поправки вносятся в закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

Согласно законопроекту, иноагенты смогут открыть только один спецсчёт для зачисления денежных средств. Распоряжаться этими деньгами они смогут только после снятия с них статуса иноагента. При отмене статуса у них будет 15 дней на снятие денег или перевод на другой банковский счёт.

Особый порядок выплат средств иноагентам коснётся доходов от произведений науки, литературы и искусства, исполнений и фонограмм, участия в программах на радио и телевидении, а также доходов от изобретений и товарных знаков.

Закон закроет лазейку для тех, кто использует полученные в России деньги для поддержки ВСУ, отмечал глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв.