Москва, 16 декабря, 2024, 05:30 — ИА Регнум. Почти 99% территории России покрыта снегом, этому способствовало похолодание. Об этом 16 декабря сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег

«Поскольку похолодало и снег выпал в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, то сейчас практически на 99% территории России лежит снег», — пояснил руководитель Гидрометцентра в беседе с ТАСС.

Вильфанд уточнил, что поскольку на юге погода неустойчива, то следует ожидать, что часть снега растает. Но специалист отметил, что даже от снега освободиться относительно небольшая площадь, а 97% территории России так и останется заснеженной.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Москве 15 декабря появились январские сугробы, высота снежного покрова местами достигла 26 см. Ожидается, что в течение следующих суток снегопады продолжатся, что приведет к увеличению сугробов на 2–5 сантиметров.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд 29 ноября заявил, что в декабре во всех регионах РФ ожидается температура воздуха около и выше климатической нормы. Синоптик уточнил, что это связано с ожидаемым частым вторжением Атлантики в азиатскую часть России, которое является редким явлением.