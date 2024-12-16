Анкара, 16 декабря, 2024, 04:42 — ИА Регнум. Экс-президент Сирии Башар Асад отказался от встречи с турецкой стороной, несмотря на неоднократные попытки Анкары достичь договорённости при посредничестве третьих стран. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в интервью телеканалу Al Arabiya.

gazetemanifesto.com Хакан Фидан

Как уточнил Фидан, турецкая сторона готова была приехать, и лично он просил о встрече с Асадом сирийскую сторону, но в ответ неоднократно МИД Турции получал отказ.

«Мы даже использовали страны региона в качестве посредников, особенно Ирак, и я не буду упоминать другие страны. Он (Асад) отверг все (предложения)», — пояснил Фидан, отвечая на вопрос журналиста о встречах с Асадом.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 13 декабря, Анкара выступает за сохранение территориальной целостности Сирии. Он также пообещал защищать национальные интересы своей республики, если возникнет угроза со стороны сирийской оппозиции.

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев при этом сомневается в возможности сохранить единство Сирии после падения администрации бывшего президента Сирии Башара Асада. Он также напомнил, что Россия длительное время помогала руководству республики, так как понимала отрицательные последствия в случае её распада. По его мнению, причиной падения сирийского правительства стали ошибки в управлении страной.

Об уходе Асада с поста президента 8 декабря сообщил МИД России. Бывший сирийский лидер покинул страну, распорядившись мирно передать власть. Он и его семья прибыли в РФ, где им предоставили убежище.

Россия много лет помогала правительству Сирии вести борьбу с террористическими организациями. Москва обязалась помогать, пока армия республики будет продолжать боевые действия. Президент РФ Владимир Путин ещё в 2015 году указал на то, что россияне в решении внутренних проблем этой страны не будут «большими сирийцами, чем сами сирийцы».