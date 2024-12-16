Тегеран, 16 декабря, 2024, 03:20 — ИА Регнум. Вынесение смертного приговора израильские официальным лицам, причастным к военным преступлениям в секторе Газа, возможно в случае, если судить их будут государства, в законодательстве которых предусмотрена смертная казнь. Такое мнение 15 декабря высказал замглавы МИД Ирана по правовым и международным вопросам Казем Гариб-Абади.

ИА Регнум

Гариб-Абади напомнил, что в мире существует более 55 государств, в которых предусмотрена смертная казнь.

«Поэтому две или три страны, поддерживающие палестинский народ и выступающие против преступлений израильского режима, могут собраться вместе, организовать совместный суд и вынести смертный приговор этим чиновникам», — приводит слова Гариб-Абади агентство ISNA.

Вместе с этим он пояснил, что подобная судебная практика ранее рассматривалась против террористов группировки ИГИЛ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). При этом он добавил, что для вынесения подобного приговора израильским чиновникам юридические основания есть.

Как передавало ИА Регнум, 28 октября советник президента Палестины Махмуд аль-Хабаш на площадках XVI саммита БРИКС в Казани заявил, что все военные преступления Израиля в секторе Газа задокументированы и направлены в Международный уголовный суд (МУС).

21 ноября МУС выдал ордер на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-главы минобороны Израиля Йоава Галанта за, предположительно, совершённые израильскими войсками военные преступления в секторе Газа.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 22 ноября отметил, что для России решение МУС о выдаче ордера на арест Нетаньяху является ничтожным. Он добавил, что принятие такого решения «вряд ли чему-то помогает».