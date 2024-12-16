Берлин, 16 декабря, 2024, 03:07 — ИА Регнум. Выход Германии из НАТО, если альянс не пересмотрит свою политику, допустил сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла. Соответствующее заявление немецкий политик сделал 15 декабря в интервью газете Welt.

Olaf Kosinsky Тино Крупалла

«До сих пор Европа была вынуждена реализовывать интересы Америки, что мы (АдГ. — Ред.) отвергаем», — пояснил Крупалла.

По мнению политика, оборонное сообщество должно принимать и уважать интересы всех европейских государств, включая Россию, и это должно стать основополагающим принципом для альянса.

«Если НАТО не сможет этого обеспечить, Германия должна задуматься о том, насколько этот альянс еще полезен для нас», — подчеркнул Крупалла.

Ранее ИА Регнум сообщало, что немецкая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) выступила за возобновление торговли с РФ и поставок российского газа. Сделать этот шаг предлагается в программе партии для участия в выборах в бундестаг, которую АдГ обсудит на федеральном съезде в январе. Кроме того, партия выступает за выход Германии из Евросоюза и отказ от евро.

24 ноября депутат бундестага от АдГ Райнер Ротфусс заявил о необходимости восстановить газопроводы «Северный поток» и снова начать дипломатический диалог с Россией. Для Германии будет выгодно нормализовать отношения с российской стороной, подчеркнул он.