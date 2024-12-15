Вашингтон, 16 декабря, 2024, 02:48 — ИА Регнум. Курс биткоина на крупнейшей криптовалютной бирже Binance впервые в истории превысил отметку в 104 тыс. долларов. Об этом свидетельствуют данные биржи.

Так, по состоянию на 2:30 мск стоимость биткоина составляла 104,760 долларов, подорожав тем самым за сутки на 3,29%.

Как передавало ИА Регнум, 4 ноября, за день до президентских выборов в США, избранный глава Белого дома Дональд Трамп на встрече со своими сторонниками предложил выплатить 35 трлн долларов в криптовалюте для погашения государственного долга. Вскоре после этого стоимость биткоина впервые выросла до 76 тыс. долларов.

Биткоин и другие цифровые валюты невозможно запретить, они продолжат развиваться, заявил президент Владимир Путин 4 декабря, выступая на пленарном заседании форума «Россия зовёт!».

Путин подписал закон, с ноября 2024 года легализовавший в стране майнинг криптовалют. Право осуществлять майнинг получат российские юридические лица и индивидуальные предприниматели, включённые в соответствующий реестр. Физические лица в случае, если они не будут превышать установленные лимиты энергопотребления, получат право на майнинг без включения в реестр.