Киев, 16 декабря, 2024, 02:20 — ИА Регнум. Студия «Квартал 95», занимающаяся производством развлекательного контента и совладельцем которой был действующий глава киевского режима Владимир Зеленский, в своей рекламе одной из новогодних программ изобразила карту Украины без Крыма. Об этом пишет украинские издание «Телеграф».

Иван Шилов ИА REGNUM

По информации издания, реклама программы «Вечернего квартала» с картой появилась в соцсетях и вызывал шквал негативных комментарием со стороны аудитории. Часть из них критиковали студию за развлекательный контент в то время, как в стране проходят боевые действия.

Как передавало ИА Регнум, 15 декабря спикер МИД Украины Георгий Тихий потребовал от Международную федерацию футбола (ФИФА) публичных извинений за демонстрацию карты, на которой Крым был обозначен территорией России. Инфографика была показана во время трансляции жеребьёвки европейской квалификации чемпионата мира 2026 года.

В Крыму после государственного переворота в Киеве, произошедшего в феврале 2014 года, провели референдум, на который пришли более 82% имеющих право голоса граждан. Из них почти 96,6% высказались за вхождение региона в состав России. В марте президент РФ Владимир Путин подписал закон о воссоединении Крыма и Севастополя с Россией.

В феврале 2024 года Путин подчеркнул, что Крым и Севастополь являются неотъемлемой частью России. На полуострове находятся великие духовные, ратные святыни российского народа, а также уникальные памятники археологии и культуры.