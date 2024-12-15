Брюссель, 16 декабря, 2024, 01:35 — ИА Регнум. Санкции в отношении 16 человек за якобы «гибридную деятельность» России согласуют главы МИД стран Евросоюза. Об этом 15 декабря сообщает Polskie Radio со ссылкой на документ, к которому корреспондент получил доступ в Брюсселе.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

В список вошли имена 16 человек, среди них в основном граждане России, но есть и граждане Грузии и Молдавии. Отмечается, что имена конкретных людей названы для того, чтобы они не смогли «избежать санкций». По данным радиостанции, под санкции попали представители спецслужб и силовых структур, эксперты и работники СМИ.

Всем гражданам, включённым в санкционный «чёрный список» Евросоюза, запретят въезд в страны ЕС, активы в союзе заморозят и эти граждане не смогут получать финансирование Брюсселя.

Помимо отдельных граждан, в список попали три организации, включая неназванные агентства, как утверждается, «организующие диверсионную деятельность в Европе и распространяющие дезинформацию» на её территории и за пределами Евросоюза.

Ранее ИА Регнум сообщало, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер выступил с призывом к лидерам стран «Группы семи» G7 усилить давление на Россию в том числе санкциями и наращиванием помощи киевскому режиму.

11 декабря послы стран Европейского союза согласовали 15-й пакет санкций против России. Они должны будут коснуться деятельности судов третьих стран, якобы помогающих российской стороне в вопросе транспортировки нефти.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо 12 декабря заявил, что западные страны хотели использовать украинский конфликт для ослабления России и проводили санкционную политику, однако всё это обернулось провалом. По его словам, армия России освобождает всё больше территорий, и Киев уже не может вести переговоры о мире с крепких позиций.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков 12 декабря заявил, что санкции Запада выродились и на сегодняшний день представляют из себя только игру на публику.