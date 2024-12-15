Москва, 16 декабря, 2024, 01:00 — ИА Регнум. Боевые действия в рамках проведения специальной военной операции на Украине стали возможны благодаря инициированной в 2000-е годы президентом РФ Владимиром Путиным консолидации оборонных предприятий в государственные холдинги. Такое мнение высказал глава «Ростеха» Сергей Чемезов.

Официальное интернет-представительство президента России Сергей Чемезов

«Если бы, конечно, в нулевые годы наш президент Владимир Владимирович Путин не принял решение о консолидации всех оставшихся оборонных предприятий, в том числе авиационных, в государственные холдинги, в корпорации, наверное, на сегодняшний день было бы очень сложно нам сегодня участвовать в каких-либо военных действиях», — заявил Чемезов в интервью Первому каналу.

Он добавил, что военно-промышленный комплекс, в том числе и авиастроительные предприятия, был на грани ликвидации в 1990-е годы.

Как передавало ИА Регнум, 5 декабря Путин обсудил с Совбезом развитие отраслей промышленности, выпускающих продукцию двойного назначения. По словам президента РФ, это является важным и для экономики в целом, и для поддержания и повышения обороноспособности страны.

15 мая на совещании по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса Путин отметил, что нельзя допускать перекосов в экономике и промышленности. Он подчеркнул, что планы по достижению целей развития страны не будут сокращать в связи проведением СВО на Украине, и призвал быть готовыми к тому, чтобы предприятия ВПК могли в любое время нарастить выпуск товаров гражданского назначения в рамках диверсификации. Также глава государства отмечал, что экономику России не переводят на военные рельсы, несмотря на сложности, с которыми столкнулась страна.