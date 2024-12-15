Анкара, 16 декабря, 2024, 00:31 — ИА Регнум. Власти Турции не хотят тратить ещё 60 лет на проблему разделённого Кипра. Об этом заявил глава Управления по связям при администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Пришло время признать реальность на местах: существование двух отдельных народов и двух отдельных государств на острове Кипр. Ни турки-киприоты, ни Турция не желают тратить ещё 60 лет», — приводит слова Алтуна агентство Anadolu.

Он заявил, что Эгейское море не является «греческим озером» и Турция имеет свои законные права и жизненно важные интересы в этом регионе. Вместе с этим он добавил, что мирное урегулирование должно проходить исключительно в соответствии с международным правом.

Кипр получил независимость от Великобритании в 1960 году, но напряжённость между греческими и турецкими киприотами быстро возросла. В 1963 году начались столкновения, и в 1964 году на остров были введены миротворцы ООН. В 1974 году на Кипре произошёл военный переворот и к власти пришли силы, которые стремились объединить Кипр с Грецией. В ответ на это Турция вторглась на остров, что привело к его разделению на две части: северную, контролируемую турецкими киприотами, и южную, контролируемую греческими киприотами. В 1983 году северная часть Кипра провозгласила независимость как Турецкую Республику Северного Кипра, однако она была признана только Турцией. С тех пор проводились многочисленные мирные переговоры, но до сих пор не удалось достичь окончательного соглашения о воссоединении острова.

Как передавало ИА Регнум, в 2022 году президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал усилить военное присутствие на Северном Кипре после того, как США сняли ограничения на торговлю военными товарами с Республикой Кипр.