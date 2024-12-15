Хьюстон, США, 15 декабря, 2024, 23:33 — ИА Регнум. Два подростка погибли, ещё трое получили ранения в результате стрельбы на стихийной вечеринке в техасском городе Хьюстон. Об этом сообщил 15 декабря помощник начальника полиции города Луис Менендес-Сьерра, передаёт телеканал Fox News.

Иван Шилов ИА Регнум Стрельба

«Шестнадцатилетний мальчик скончался на месте происшествия, 13-летняя девочка скончалась в детской больнице Техаса», — заявил представитель полиции.

Импровизированная поп-арт-вечеринка проходила в заброшенном магазине, её организовали посредством социальных сетей и основная часть участников были несовершеннолетние. Информация о стрельбе поступила в полицию в 23:20 по местному времени 14 декабря (08:20 мск 15 декабря). Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции увидели разбегающихся подростков, затем обнаружили погибшего и раненых.

Отмечается, что из троих раненых один находится в некритическом состоянии, про других информации нет. Известно, что предполагаемый преступник скрылся на автомобиле. Информация о стрелявшем не разглашается.

Ранее ИА Регнум сообщало, что на северо-западе Лондонав ходе стрельбы погибла женщина, двое мужчин получили ранения, правоохранители ведут расследование. Один из раненных мужчин находится в критическом состоянии в больнице. Второй получил травмы, которые не опасны для жизни.

14 декабря произошла стрельба в пригороде французского Дюнкерка. Погибли четыре человека: два мигранта и два агента безопасности. Полиции сдался мужчина, признавший себя виновным в убийствах, он также рассказал, что ранее совершил ещё одно преступление.