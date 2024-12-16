Вашингтон, 16 декабря, 2024, 06:48 — ИА Регнум. Роман русского писателя Николая Чернышевского «Что делать?» вдохновил председателя КНР Си Цзиньпина, который посчитал произведение «идеальным для закалки воли». Об этом говорится в публикации американской газеты The New York Times (NYT).

Цитата из видео Gov.cn

«Неизвестный и радикальный роман, на который китайский лидер сослался как на источник вдохновения, даёт представление об образе мыслей господина Си, который готовится проверить приверженность (избранного президента США. — Прим. ред.) Дональда Трампа институтам и объединениям, лежащим в основе порядка во главе с США», — сказано в статье.

Вместе с этим издание напомнило, что во время саммита БРИКС в Казани в октябре Си Цзиньпин упомянул роман Чернышевского и отметил, что прочёл его в юношестве. По мнению автора статьи, отсылка китайского лидера к роману является желанием Пекина объединить развивающиеся страны для совместной борьбы с влиянием США.

Так, заметил обозреватель газеты, вдохновивший Си Цзиньпина герой Рахметов поразил его своей аскетичностью и волей, в частности: спит без матраса, предпочитает холодный душ и регулярно занимается спортом.

Как передавало ИА Регнум, отношения России и Китая являются главным фактором глобальной стабильности, заявил президент РФ Владимир Путин 18 октября на встрече с представителями СМИ стран БРИКС. Отношения Москвы и Пекина строятся на равноправной основе, с учётом интересов друг друга, и Россия исходит из того, что Китай — её стратегический партнёр и союзник, подчеркнул президент. В ходе встречи с председателем КНР на полях саммита БРИКС в Казани Путин назвал отношения двух стран образцовыми.