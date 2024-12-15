Москва, 15 декабря, 2024, 22:49 — ИА Регнум. Постоянный мониторинг и анализ обстановки в связи с ЧП в Керченском проливе осуществляет рабочая группа специалистов Росрыболовства. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь ведомства Дмитрий Клоков.

Кадр из видео

«Федеральное агентство по рыболовству осуществляет постоянный мониторинг и анализ обстановки. Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков поручил Азово-Черноморскому территориальному управлению Росрыболовства и ВНИРО проанализировать ситуацию. Создана рабочая группа, специалисты направлены на место. Для комплексного изучения масштабов необходима разведка с воздуха и забор проб воды», — говорится в сообщении.

После нормализации погоды и окончания работ по ликвидации последствий аварии специалисты дадут оценку ущербу, нанесенному водным биоресурсам. Росрыболовство будет действовать в контакте с рабочей группой правительства России.

«Росрыболовство будет действовать в контакте с рабочей группой правительства РФ», — пояснил Клоков.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову, вице-премьеру Виталию Савельеву и министру природных ресурсов и экологии Александру Козлову создать рабочую группу, которая будет отвечать за проведение спасательных работ и ликвидацию последствий в случае разлива топлива.

Ошибка экипажа рассматривается в качестве одной из причин крушения в Керченском проливе танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» во время шторма. Один из членов экипажа погиб, остальных 13 человек, находившихся на судне, эвакуировали. Один из моряков рассказал, что их поднимали вертолётом, так как буксир не смог подойти.

Танкер «Волгонефть-239» после получения повреждений начал дрейфовать. Он сел на мель возле порта Тамань, в 80 м от берега. На его борту 14 человек. Их эвакуацию приостановили из-за непогоды.

В связи с крушениями танкеров возбудили уголовные дела. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился доложить о ходе расследования.