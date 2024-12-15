Вашингтон, 15 декабря, 2024, 22:22 — ИА Регнум. Органы безопасности США внимательно следят за информацией о появлении неизвестных дронов в небе над штатами Нью-Джерси и Нью-Йорк, однако данных об иностранном вмешательстве пока нет. Об этом заявил глава министерства внутренней безопасности (МВБ) США Алехандро Майоркас.

Marcus Brandt/Global Look Press

«Что касается обнаружения (дронов. — Прим. ред.) на северо-востоке страны, мы не знаем о каком-либо иностранном вмешательстве. Мы внимательно изучаем этот вопрос, во главе расследования стоят МВБ и ФБР», — заявил Майоркас в эфире телеканала ABC News.

Вместе с этим он заверил, что правительство США сообщит общественности, если выяснится, что за неизвестными дронами стояло иностранное государство или криминальные лица.

Как передавало ИА Регнум, избранный президент США Дональд Трамп 14 декабря призвал сбивать таинственные дроны, которые на протяжении нескольких недель наблюдают жители американского штата Нью-Джерси и соседних штатов. Он предположил, что правительственные чиновники знают о таинственных наблюдениях за беспилотниками больше, чем декларируют общественности.

Сенатор-республиканец от штата Нью-Джерси Джон Брэмник призвал ввести ограниченный режим чрезвычайного положения (ЧП) в штате для запрета использования беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Властям штата поступило множество сообщений от граждан о неизвестных летательных аппаратах. При этом размер этих БПЛА превышал размер дронов, которые обычно используют любители.

В ФБР заявили, что власти США до сегодняшнего дня не установили происхождение неизвестных беспилотников, встревоживших граждан в штате Нью-Джерси. При этом представитель бюро отрицал, что дроны заметили у ключевых правительственных и некоторых военных объектов.