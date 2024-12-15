Тбилиси, 15 декабря, 2024, 22:01 — ИА Регнум. Грузия по-прежнему планирует вступить в Евросоюз, но хочет, чтобы были учтены её национальные интересы. Об этом 15 декабря заявил избранный президент республики Михаил Кавелашвили в эфире телеканала Imedi.

«Процесс интеграции должен быть здоровым, основанным на взаимном уважении, без двойных стандартов. Мы ищем точки соприкосновения», — добавил он.

Кавелашвили подчеркнул, что вступление в ЕС является долгосрочным процессом. Тбилиси остаётся открытым к дискуссии с Брюсселем, отметил он.

Как передавало ИА Регнум, Кавелашвили избрали президентом Грузии 14 декабря. Впервые его выбирали выборщики, а не все граждане страны. Голосование проходило в парламенте. Инаугурацию назначили на 29 декабря.

При этом действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили отказывается уходить с поста. Она заявила, что выборов не было, так как она не признаёт итогов выборов в парламент, прошедших в октябре.

С 28 ноября в Тбилиси проходят акции протеста, так как правительство Грузии объявило о приостановке диалога о вступлении в ЕС, они сопровождались беспорядками. После серии обысков и задержаний, проведённых МВД, митинги с 4 декабря начали проходить почти без происшествий. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе 14 декабря объявил о провале «майдана» в стране.