Москва, 15 декабря, 2024, 21:09 — ИА Регнум. Алкогольный холдинг Global Spirits, производящий водку брендов «Хортица» и «Мороша», перевёл Вооружённым силам Украины (ВСУ) 1,3 млрд рублей, полученных от бизнеса в России. Об этом 15 декабря сообщил начальник главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко.

Ppe/Global Look Press

«Этим летом в отношении номинального владельца алкогольного холдинга Global Spirits возбуждено уголовное дело по факту финансирования терроризма за непосредственное участие в предоставлении ВСУ и входящим в их состав националистическим подразделениям помощи на сумму свыше 1,3 млрд рублей за счёт полученной от экономической деятельности на территории РФ прибыли», — рассказал он ТАСС.

Предприятием владеет его основатель, украинский бизнесмен Евгений Черняк (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов). Оно также выпускает алкогольную продукцию марок «Первак», «Шустов» и «Микадо».

Как передавало ИА Регнум, 2 декабря Росфинмониторинг внёс в перечень террористов и экстремистов объединение, в которое входит Черняк с партнёрами. Самого владельца холдинга включили в этот список в июле 2023 года.

Также его обвинили в финансировании терроризма и возбудили уголовное дело. Суд в Москве заочно арестовал бизнесмена. В августе его объявили в розыск. В ряде регионов России в связи с расследованием по этому делу провели десятки обысков.

В следующем месяце Замоскворецкий суд Москвы в рамках дела о взяточничестве арестовал совладельца ликёроводочных заводов «Русский север» (Вологда) и «Родник и К» (Мытищи), связанных с Global Spirits, Александра Беспалова (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов). Он признал вину и оформил явку с повинной.

В мае 2024 года Ленинский районный суд Курска постановил арестовать активы, принадлежащие юридическим лицам, связанным с Черняком. Это коснулось «Феодосийского завода коньяков и вин» и «Крымского винного дома», расположенных в Крыму, а также заводов «Русский север», «Родник и К» и ещё нескольких дистрибьюторов.