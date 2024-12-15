Донецк, 15 декабря, 2024, 21:03 — ИА Регнум. Российские войска отразили попытки подразделений Вооружённых сил Украины (ВСУ) контратаковать у населённого пункта Шевченко в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 15 декабря сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Красноармейское направление: мы увидели даже попытки противника контратаковать в направлении Шевченко, но наши бойцы эту ситуацию с контратакой перевернули и на плечах противника зашли дальше, нежели враг стартовал», — сказал он на видео, опубликованном в его Telegram-канале.

Пушилин добавил, что на этом участке линии боевого соприкосновения российские войска продолжают продвигаться вперёд, очень серьёзную поддержку оказывают расчёты беспилотных летательных аппаратов.

Как передавало ИА Регнум, 13 декабря британский журнал The Spectator написал, что сдача Красноармейска (украинское название — Покровск) в ДНР сильно отразится на возможностях Украины по производству оружия. По словам автора, сейчас судьба города повисла на волоске, при этом возможность какого-либо прекращения огня на существующих линиях фронта представляется маловероятной.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов 11 декабря заявил, что киевский режим поручил готовить общественное мнение к сдаче украинской армией сразу пяти городов в ДНР. По его словам, это Красноармейск, Курахово, Часов Яр, Дзержинск (украинское название — Торецк) и Димитров (украинское название — Мирноград).