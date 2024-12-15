Санкт-Петербург, 15 декабря, 2024, 20:23 — ИА Регнум. Не исключено, что Международная федерация хоккея (IIHF) допустит сборную России к международным соревнованиями после того, как действующей президент США Джо Байден уйдёт со своего поста. Об этом 15 декабря заявил главный тренер СКА и сборной «Россия 25» Роман Ротенберг.

Максим Константинов/ТАСС

«Надо смотреть, что происходит в мире. Вот уйдёт Байден, это будет 20 января, тогда вернёмся к этому вопросу и объективно оценим перспективу возвращения сборной России», — процитировал его телеканал «Матч».

По мнению Ротенберга, IIHF не принимает решения самостоятельно, при этом российская сборная готова вернуться в мировой хоккей хоть завтра. На вопрос, поможет ли России в этом вопросе избранный президент Дональд Трамп, тренер ответил, что не может говорить за него.

Как передавало ИА Регнум, IIHF отстранила сборные РФ и Белоруссии от международных соревнования из-за начала Россией специальной военной операции на Украине. Запрет также был продлён на сезон 2024/2025.

В июле 2024 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о расширении полномочий профессиональных спортивных лиг. Они могут независимо от международных и общероссийских спортивных федераций утверждать положения своих соревнований, условий перехода спортсменов и тренеров, денежные вознаграждения и аккредитации агентов.