Вашингтон, 15 декабря, 2024, 20:01 — ИА Регнум. Источником вдохновения для председателя КНР Си Цзиньпина может служить роман Николая Чернышевского «Что делать?». Об этом 15 декабря заявили аналитики Garnaut Global в статье для газеты The New York Times.

Xinhua/ABACA/ТАСС Си Цзиньпин

Они отметили, что китайский лидер нередко обращается к историческим и литературным традициям России, и обратили внимание на то, что Си Цзиньпин упомянул этот роман в ходе своего выступления на саммите БРИКС в Казани в октябре.

По мнению аналитиков, внимание председателя КНР привлёк персонаж этого произведения — Рахметов. Образ литературного героя показывает эталонного революционера, заметили авторы.

При этом они предположили, что слова Си Цзиньпина о революционном духе якобы связаны с его намерением подорвать влияние США.

Как передавало ИА Регнум, 22 октября Си Цзиньпин на саммите БРИКС в Казани подчеркнул, что за минувшее десятилетие отношения России и Китая прошли огромный путь и приобрели беспрецедентный характер. Он также отметил вклад сотрудничества двух государств в защиту справедливости в мире и назвал БРИКС важнейшей платформой для консолидации стран.

Президент РФ Владимир Путин 23 октября заявил, что отношения России и КНР показывают хороший пример того, как страны должны взаимодействовать друг с другом. Он отметил, что за 75 лет российско-китайские отношения вышли на уровень всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия.