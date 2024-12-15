Москва, 15 декабря, 2024, 19:31 — ИА Регнум. В рамках проекта «Зима в Москве» на фестивальных площадках «Московских сезонов» волонтёры собирают подарки для детей из новых регионов и участников спецоперации. Об этом 15 декабря сообщается на официальном портале мэра столицы.

Виталий Тимкив/РИА Новости

«Наступает самая волшебная пора в году, и в преддверии зимних праздников на фестивальных площадках столицы открылись «Домики добра» проекта «Москва помогает» по сбору подарков нашим защитникам и детям из новых регионов РФ. Принести игрушки, книги, сладкие наборы или подписать открытки с добрыми пожеланиями бойцам могут все желающие. С начала декабря уже собрано несколько тысяч подарков», — рассказала председатель Комитета общественных связей и молодежной политики столицы Екатерина Драгунова.

Все подарки должны быть новыми, в упаковке и с бирками. Для детей принимают конструкторы, кукол, книги, наборы для лепки и рисования, настольные игры, а также сладости и кондитерские изделия со сроком годности не менее трёх месяцев. Участникам СВО можно отправить носки, варежки, перчатки, термобельё, а также стельки больших размеров и мужские средства личной гигиены.

Кроме того, в «Домики добра» можно принести сухие и влажные корма для животных, игрушки, поводки, наполнители для лотка, средства для мытья, а также дезинфекции. Собранные зоотовары передадут хвостатым подопечным приютов.

Гуманитарный груз поэтапно отправят на новые территории России.

«Домики добра» украшены еловыми ветками, гирляндами и шариками, возле каждого из них установлен флаг-указатель с надписью «Москва помогает». Павильоны в Центральном округе работают в будние дни с 11:00 до 21:00, а в выходные и праздники — с 10:00 до 22:00. В остальных округах павильоны открыты с понедельника по пятницу с 11:00 до 21:00, а в субботу, воскресенье и праздничные дни — с 10:00 до 21:00. Сбор продлится до 28 февраля 2025 года.

По словам волонтёра Арины Пономарёвой, в «Домиках добра» проекта «Москва помогает» удаётся увидеть, как люди приходят порадовать поступком другого, совсем незнакомого человека в канун Нового года. Она отметила теплоту и заботу неравнодушных москвичей.

Москвич Максим Мартынов старается несколько раз в неделю собирать пакет с подарками как для детей и военных, так и для животных. Для него важно, что благодаря городскому проекту нуждающиеся адресаты точно получат переданные предметы и вещи.

В столице также продолжают работу штабы «Москва помогает» по сбору гуманитарной помощи. В 14 пунктах города принимают продукты питания, средства личной гигиены, новые сезонные вещи для мужчин и женщин, детские товары, бытовую технику, корм для животных и другое. Здесь можно передать и новогодние подарки, которые в том числе отправятся и в приграничные регионы — Курскую и Белгородскую области. Заключительный день работы штабов «Москва помогает» в 2024 году — 28 декабря. Потом они откроются с 9 января 2025 года.

Как передавало ИА Регнум, за лето волонтёры в столице собрали более 12,8 тыс. гуманитарных товаров для участников специальной военной операции и жителей новых регионов России на площадках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030». Для бойцов СВО отправили 41% собранных подарков, 48% оправили для детей в новые регионы, а остальные товары — для животных, которые содержались в приютах на новых территориях.