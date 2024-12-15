Киев, 15 декабря, 2024, 19:48 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО, заявил, что бывший генпрокурор Украины Андрей Костин покрывал пытки незаконно задержанных Службой безопасности Украины (СБУ).

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«Попросил своих юристов подготовить детальное описание участия Костина в создании и функционировании концлагеря «спортзал» в центре Киева», — написал он в своём Telegram-канале.

По его мнению, к деятельности этого объекта причастны некоторые персоны из окружения главы киевского режима Владимира Зеленского — прежний глава СБУ Иван Баканов и нынешний руководитель этой спецслужбы Василий Малюк (внесён в перечень экстремистов и террористов).

«Несмотря на то, что сам концлагерь и пытки в нём осуществлялись с ведома Баканова и под непосредственным руководством Малюка, незаконно удерживаемые в «спортзале» люди не могли получить помощь адвокатов», — отметил парламентарий.

Он подчеркнул, что задержанных не доставляли в суды для избрания меры пресечения, а оформляли это через подчинённых Костина. Со ссылкой на показания одного из бывших таких узников Дубинский отметил, что людей отправляли в СИЗО без суда, чтобы скрыть следы пыток и побоев.

В качестве примера он рассказал, что одному из заключённых меру пресечения назначил заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко. При этом Симоненко на момент подписания решения об отправке человека в СИЗО находился во Львове.

«Недорабатываете, Владимир Александрович! А вот ваши предшественники в офисе Гитлера даже заказывали научное исследование для эффективной конструкции концлагеря. А у вас — концлагерь есть. А эффективность все ещё прихрамывает», — заключил Дубинский, сделав акцент на личном покровительстве главой киевского режима создания пыточных.

Как рассказал ИА Регнум украинский политтехнолог Михаил Павлив, прошедший через застенки спецслужбы, в «спортзале» людям запрещали вставать с матрасов, из еды на день полагалась ложка каши и кусочек серого хлеба. Когда отводили ночью в туалет, было слышно, как людей бьют на допросах. К тому же сотрудники пыточной были пьяны и на полную мощь включали пропагандистскую западноукраинскую музыку.