Киев, 15 декабря, 2024, 18:49 — ИА Регнум. Глава МИД Украины Андрей Сибига 15 декабря призвал страны Запада начать конфисковывать замороженные российские активы. Его не устраивает, что деньги просто находятся на зарубежных счетах.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Нужно использовать не только прибыль, но и сами активы для поддержки обороны, устойчивости и восстановления Украины», — написал он в соцсети X (бывш. Twitter).

По мнению министра, это нужно сделать в качестве компенсации ущерба стране.

Как передавало ИА Регнум, 10 декабря США выделили Украине кредит на $20 млрд, который планируется погашать за счёт доходов от замороженных российских активов. Заём предоставили рамках инициативы выплатить Киеву кредит от стран G7 на сумму $50 млрд.

МИД России назвал этот шаг банальным грабежом. Министерство указало на то, что выделение кредита за счет активов РФ нанесло серьёзный ущерб подконтрольной США мировой финансовой системе, которая опирается на американский доллар. Эти действия не останутся без ответа с российской стороны, подчеркнуло ведомство.

Политолог-американист Малек Дудаков в беседе с ИА Регнум предположил, что избранный президент Дональд Трамп после вступления в должность постарается использовать замороженные российские активы в качестве рычага давления в ходе ожидаемых переговоров с Россией, так как военное давление оказать невозможно.