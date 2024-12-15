Москва, 15 декабря, 2024, 19:21 — ИА Регнум. Немецкий автоконцерн BMW зарегистрировал новые авто в России, несмотря на заявления об уходе с рынка. Об этом в воскресенье, 15 декабря, сообщил Telegram-канал Baza.

Алексей Витвицкий/РИА Новости

«Летом автоконцерн подал заявку на патент в России одного из концепт-каров. 3 декабря патент зарегистрировали в базе Федеральной службы по интеллектуальной собственности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это концепт-кар, который презентовали на конкурсе элегантности Villa d’Este в мае. Как указано в описании, машина оснащена мощным двигателем V8, за основу которого взята модификация M8 Competition (625 л. с.).

Вероятно, автомобиль так и останется шоу-каром в единственном экземпляре.

Как передавало ИА Регнум 24 ноября, бизнесмен из Подмосковья отсудил у BMW 300 млн рублей за неработающий вентилятор в машине. Мужчина купил BMW Х7 в 2021 году за 11 млн рублей в полной комплектации. В автомобиле был предусмотрен обдув передних сидений, который должен был делать поездки в жару комфортнее. Предприниматель заявил, что обдув скрежетал и причинял неудобства.

После этого предприниматель обратился в суд, чтобы взыскать деньги с компании и добиться предоставления нового автомобиля. Суд постановил, что BMW должна выплачивать неустойку до момента замены авто. Однако, покинув РФ, немецкая компания проигнорировала решение суда. По итогу пени составили 6,5 млн. На сегодняшний день уже накопилось 300 млн рублей.