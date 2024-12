Хельсинки, 15 декабря, 2024, 18:24 — ИА Регнум. Митинги в поддержку открытия границ с Россией прошли в четырёх городах Финляндии. Об этом 15 декабря сообщило русскоязычное «Александровское общество» (Aleksanterinliitto).

IMAGO/Vesa Moilanen/Global Look Press

«15 декабря 2024 года мы организуем демонстрации сразу в четырёх городах, чтобы напомнить финским властям и СМИ, что люди, пострадавшие от закрытия восточной границы, всё ещё находятся здесь», — говорится в сообщении на сайте общества.

Отмечается, митинги прошли в городах Хельсинки, Лахти, Лаппеенранта и Тампере. Главное требование состоит в том, что граница должна быть открыта не только для товаров, но и для людей и легальных путешественников.

Как передавало ИА Регнум, финские правозащитники 30 ноября провели в центре Хельсинки акцию в поддержку открытия границы с Россией. В демонстрации участвовали организации «Свободное движение», ассоциация поддержки лиц, нуждающихся в убежище, местное отделение Amnesty International и We see you Finland. Они призвали правительство открыть КПП на востоке страны. Правозащитники также осудили заявления членов финского кабмина об угрозах безопасности из-за наплыва беженцев.

Финляндия закрыла все КПП на границе с РФ 14 декабря 2023 года. В Хельсинки заявили, что к такой мере прибегли, чтобы перекрыть поток незаконных мигрантов, въезжающих из стран Африки и Ближнего Востока через российскую границу.

В июле в Финляндии приняли так называемый закон о выдворении беженцев на границе с Россией. Он установил условия, при которых финские власти могут ограничить приём беженцев на границе.