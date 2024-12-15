Москва, 15 декабря, 2024, 18:34 — ИА Регнум. Организаторов кулинарного шоу в Киево-Печерской лавре во время православного Рождественского поста попутал бес. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова в воскресенье, 15 декабря.

MFA Russia/Global Look Press Мария Захарова

«Зачем в качестве места съёмок выбирать чтимую во всём православном мире святыню — вопрос бессмысленный, а ответ очевидный: бес попутал», — написала она в своём Telegram-канале.

Она отметила, что христианские ценности на Украине давно уничтожаются, подменяясь ультранационализмом и неонацизмом.

«Одно радует: и на самой Украине, охваченной этим безумием, многие с ужасом и отторжением восприняли кулинарное шоу внутри святыни», — заключила представитель МИД.

Как передавало ИА Регнум, украинский шеф-повар Евгений Клопотенко устроил кулинарное шоу в Трапезном храме церкви Киево-Печерской лавры. Передачу показали по телеканалу «1+1» в пятницу, 13 декабря. Участники шоу объяснили свой поступок тем, что в церковных записях можно найти рецепты, которые считаются утраченными. Руководствуясь этим поводом, они готовили там еду, повернувшись задом к иконам.

Ровенская епархия канонической Украинской православной церкви (УПЦ) осудила то, что в святом месте устроили шоу.

На Украине при поддержке киевского режима вытесняют УПЦ. В том числе монахов стараются выгнать из Киево-Печерской лавры. В августе 2023 года суд вынес соответствующее решение. Раскольничья Православная церковь Украины (ПЦУ) заняла в комплексе несколько зданий.

ПЦУ при содействии властей также захватывает храмы УПЦ по всей Украине. В ноябре 2024 года в занятом их сторонниками Преображенском соборе в Чернигове сняли все иконы и устроили кинотеатр. Экран поставили на амвоне — месте, предназначенном для богослужений. Это древнейший храм на украинской территории, его построили в 1030 году.