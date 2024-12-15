Москва, 15 декабря, 2024, 17:54 — ИА Регнум. В районах Покровское-Стрешнево и Южное Тушино реорганизуют два участка общей площадью 8,11 га в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ). Об этом 15 декабря сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

«Два участка между Строительным и Походным проездами общей площадью 8,11 га входят в один проект КРТ. Здесь планируется строительство современного жилого квартала для целей программы реновации и иных нужд города. Инвестиции в проект оцениваются более чем в 28 млрд рублей. Его реализация позволит создать 580 новых рабочих мест», — процитировал Ефимова официальный портал мэра Москвы.

Участок находится вблизи станции Трикотажная второго Московского центрального диаметра по адресу: 2-й Тушинский проезд, владение 12.

По словам руководителя столичного департамента городского имущества Максима Гамана, большую часть застройки отведут под дома по реновации общей площадью около 130,6 тыс. кв. м. Первые этажи займут службы бытового сервиса, магазины и кафе, а во дворах разместят детские и спортивные площадки. На участке в Походном проезде планируется построить колледж площадью свыше 33 тыс. кв. м.

Руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский добавил, что площадь квартир в новостройках по реновации достигнет почти 84,9 тыс. кв. м. В новое жильё переедут около 3 тыс. москвичей.

Как сообщало ИА Регнум 7 декабря, в районе Ново-Переделкино в Москве реорганизуют три участка общей площадью 8,77 га. Участки находятся рядом со станцией метро «Боровское шоссе», Чоботовским лесом и природным заказником «Долина реки Сетунь». Здесь предусмотрено строительство 138,5 тыс. кв. м недвижимости. Вложения в развитие площадок составят около 27,13 млрд рублей, ежегодный бюджетный эффект ожидается на уровне 654,6 млн рублей.