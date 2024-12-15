Киев, 15 декабря, 2024, 17:50 — ИА Регнум. На территории Киева и ещё восьми украинских регионов объявили воздушную тревогу. Это вечером 15 декабря следует из данных онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

С 16:31 до 16:33 (совпадает с мск) тревожные сирены, помимо Киева, прозвучали в Киевской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Черниговской, Харьковской, Черкасской и Сумской областях.

Также украинские СМИ со ссылкой на местные паблики в соцсетях сообщили о взрывах в Сумах.

Министерство обороны России пока не сообщало о каких-либо ударах по объектам на контролируемой киевским режимом территории. В оборонном ведомстве неоднократно отмечали, что российские военные наносят удары исключительно по военным и используемым в военных целях объектам.

Как сообщало ИА Регнум, утром 14 декабря на территории шести украинских областей была объявлена воздушная тревога. Тревожные сирены прозвучали в Сумской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской и Николаевской областях.

На всей Украине 13 декабря объявляли воздушную тревогу. В 08:21 мск она была объявлена в Ровенской, Хмельницкой и Волынской областях, а до этого — в остальных регионах. Украинские СМИ сообщали о взрывах в разных регионах.

Глава киевского режима Владимир Зеленский назвал этот массированный удар по Украине одним из наиболее масштабных. После него украинские власти запросили у пяти стран импорт электроэнергии объёмом более 13,4 тыс. МВт/час.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что удары стали в том числе ответом на атаку западным дальнобойным оружием по Таганрогу со стороны украинской армии. За два дня до этогом российский город атаковали американскими дальнобойными ракетами ATACMS.