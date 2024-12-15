Бразилиа, 15 декабря, 2024, 17:42 — ИА Регнум. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва выписан из больницы после двух операций и может вернуться к исполнению обязанностей. Об этом 15 декабря сообщил портал G1.

Ton Molina/Global Look Press

«В связи с выздоровлением нашего пациента, которое прошло намного лучше, чем ожидалось, к моему счастью и счастью всей нашей команды, президент выписан из больницы и должен вернуться домой сейчас», — приводит издание слова врача Аны Элены Жермолью.

По словам главы бригады врачей Роберту Калила, президенту в течение двух недель следует соблюдать относительный покой, но он сможет возобновить работу, за исключением физических нагрузок. При этом поездки главы государства по стране и за границу временно приостановлены.

Как сообщало ИА Регнум, Лула да Силва поступил в больницу вечером 9 декабря с жалобами на головную боль. Он успешно перенёс трепанацию черепа. Операция потребовалась для удаления субдуральной гематомы, которая возникла, когда 19 октября он упал у себя дома.

12 декабря прошла вторая операция после кровоизлияния в мозг. Калил отмечал, что операция была произведена, чтобы предотвратить дальнейшее кровоизлияние в мозг.

14 декабря директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин заявил, что Россия желает Луле да Силве скорейшего возвращения в строй.