Москва, 15 декабря, 2024, 17:37 — ИА Регнум. В городскую больницу города Анапы госпитализированы 11 пострадавших при крушении танкера в Чёрном море. Об этом 15 декабря сообщил журналистам помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

«11 пострадавших при крушении танкера госпитализированы в городскую больницу Анапы. Двое из них — в тяжёлом состоянии», — сообщил Кузнецов.

Он подчеркнул, что людям оказывается вся необходимая помощь.

Как ранее передавало ИА Регнум, 15 декабря танкер «Волгонефть 212» с 4 т мазута на борту потерпел крушение в Керченском проливе из-за шторма в Чёрном море. ЧП произошло на расстоянии 8 км от берега. Позднее стало известно, что один из членов экипажа погиб. Ещё 13 были эвакуированы.

Кроме того, ещё один танкер, «Волгонефть-239», с 4 т мазута получил повреждения из-за шторма в Керченском проливе. Судно, на борту которого находилось 14 человек, дрейфовало в сторону Тамани.

Президент РФ Владимир Путинпринял доклады о ситуации с танкерами от главы МЧС Александра Куренкова, вице-премьера Виталия Савельева и министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова. Он поручил создать рабочую группу, которая будет отвечать за проведение спасательных работ и ликвидацию последствий в случае разлива топлива.