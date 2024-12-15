Лондон, 15 декабря, 2024, 17:34 — ИА Регнум. На северо-западе Лондона в ходе стрельбы погибла женщина, а также двое мужчин получили ранения, правоохранители ведут расследование. Об этом 15 декабря сообщил телеканал Sky News.

Martyn Wheatley/Global Look Press

Инцидент произошёл в районе Харлесден вечером 14 декабря. Прибывшие на место полицейские обнаружили раненную 40-летнюю женщину. Помощь экстренных служб не помогла, пострадавшая умерла.

Один из раненных мужчин находится в критическом состоянии в больнице. Второй получил травмы, которые неопасны для жизни. Оцепление на месте происшествия не сняли. Полиция пока никого не задерживала по этому делу.

Как передавало ИА Регнум, 14 декабря произошла стрельба в пригороде французского Дюнкерка. Погибли четыре человека: два мигранта и два агента безопасности. Полиции сдался мужчина, признавший себя виновным в убийствах, он также рассказал, что ранее совершил ещё одно преступление.

14 декабря в американском штате Джорджия на военной базе Форт Эйзенхауэр, где расположено киберкомандование сухопутных сил США, также открыли стрельбу, погиб человек. Подозреваемого в преступлении задержали.