Киев, 15 декабря, 2024, 17:12 — ИА Регнум. Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко устроил кулинарное шоу в Трапезном храме церкви Киево-Печерской лавры. Передачу показали по телеканалу «1+1» в пятницу, 13 декабря.

Кадр из видео

Участники шоу объяснили свой поступок тем, что в церковных записях можно найти рецепты, которые считаются утраченными. Руководствуясь этим поводом, они готовили там еду, повернувшись задом к иконам.

Ровенская епархия канонической Украинской православной церкви (УПЦ) осудила то, что в святом месте устроили шоу. Теперь в Трапезном храме происходит всё, кроме молитвы.

«Храм — это место, посвящённое молитве, покаянию и духовному росту, а не пространство для гастрономических экспериментов или развлекательных мероприятий <…> В храмах даже трапезные имеют глубокое духовное значение, которое нельзя игнорировать или переосмысливать для светских нужд», — подчеркнула епархия в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Священнослужители указали на то, что использование сакрального места для шоу показывает пренебрежение к вере. Они назвали этот поступок оскорблением чувств верующих.

Как передавало ИА Регнум, на Украине при поддержке киевского режима вытесняют УПЦ. В том числе монахов стараются выгнать из Киево-Печерской лавры. В августе 2023 года суд вынес соответствующее решение. Раскольничья Православная церковь Украины (ПЦУ) заняла в комплексе несколько зданий.

ПЦУ при содействии властей также захватывает храмы УПЦ по всей Украине. В ноябре 2024 года в занятом их сторонниками Преображенском соборе в Чернигове сняли все иконы и устроили кинотеатр. Экран поставили на амвоне, месте, предназначенном для богослужений. Это древнейший храм на украинской территории, его построили в 1030 году.