Москва, 15 декабря, 2024, 19:30 — ИА Регнум. ЮНЕСКО не сделает ничего, чтобы расследовать убийства российских журналистов. Об этом в воскресение, 15 декабря, в беседе с ИА Регнум заявил политолог, журналист Юрий Светов.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

«Даже когда были совершены громкие убийства журналистов в Киеве, например, взорвана машина Павла Шеремета, что сделали международные организации журналистов, те же «Репортёры без границ»? Они расследовали это или они добились каких-то результатов? Ничего подобного. Раз ты отклоняешься от генеральной линии США и их союзников, тебя можно убивать, с тобой можно делать всё что угодно», — подчеркнул Светов.

Эксперт напомнил, что Россия неоднократно делала протесты по поводу разрушений памятников исторического наследия в Донбассе, а также о том, что храмы атакуют и сжигают. В ЮНЕСКО реагировали на это, заявляя, что Россия — это агрессор, если бы она не совершила эту «немотивированную агрессию», то ничего бы не было, добавил политолог.

«Я понимаю, что необходимо произнести слова осуждения, вынести резолюции, но в современном мире это не даёт никаких результатов ни в каких вопросах. Наказывать тех, кто убил наших журналистов, надо по-другому, например, как Израиль, который сам разбирается со своими врагами, не уповая на различные международные организации», — подчеркнул Светов.

Светов напомнил, что в настоящее время тот же Израиль захватил часть территории Сирии. ЦАХАЛ атакует сирийские города, включая столицу страны. При этом израильских спортсменов допускают на спортивные соревнования, национальные артисты выступают в других странах, и их концерты, спектакли не отменяют, в отличие от россиян. Потому что граждан России пытаются превратить в изгоев, с которыми можно поступать как угодно, и российские журналисты в этом же ряду, заключил политолог.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ко Дню памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей, заявила, что киевский режим, ведущий целенаправленную охоту за российскими журналистами, понесёт заслуженное наказание за их гибель. Дипломат подчеркнула, что целенаправленная охота за российскими военкорами и журналистами, которую ведут украинские головорезы, является прямым следствием попустительства и поощрения террористических методов со стороны западных кураторов киевского режима.

Как передавало ИА Регнум, 13 декабря доклад гендиректора ЮНЕСКО Одре Азуле о безопасности журналистов, в котором не упоминается ни один представитель российской прессы, не был одобрен, а лишь был принят к сведению. Захарова поблагодарила всех неравнодушных, кто выражал протест и направлял письма в поддержку коллег.

В ноябре ЮНЕСКО опубликовало доклад Азуле по безопасности журналистов и проблеме безнаказанности за 2022–2023 годы. Из документа следует, что в течение двух лет не погиб ни один российский военкор, расследователь или публицист.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 29 ноября назвал Азуле прямой соучастницей информационной войны Запада против России, «а по большому счёту против правды».

Захарова 14 декабря заявила, что Россия не намерена мириться со злоупотреблениями ЮНЕСКО и попытками подготовки докладов, игнорирующих убийства киевским режимом российских журналистов.