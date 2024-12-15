Шанхай, Китай, 15 декабря, 2024, 16:20 — ИА Регнум. Российская команда Team Spirit заняла первое место по компьютерной игре Counter-Strike 2 на турнире Shanghai Major 2024. В финале, который прошёл 15 декабря, коллектив победил представителей европейского региона Faze Clan со счётом 2:1.

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Призовой фонд турнира составил $1,25 млн. За победу Team Spirit заработала $500 тыс., Faze Clan получит $170 тыс. Третье место разделили команды Mouz Esport и G2 Esport, получив по $80 тыс.

Самым ценным игроком турнира признан 17-летний Данил Крышковец из Team Spirit. Он стал самым молодым MVP в истории турниров категории «мэйджор».

В составе Team Spirit выступают россияне Данил Крышковец (donk), Борис Воробьёв (magixx), Леонид Вишняков (chopper), Дмитрий Соколов (sh1ro) и украинец Мирослав Плахотя (zont1x).

Как передавало ИА Регнум, в октябре 2023 года Team Spirit победила в финале самого престижного турнира по Dota 2 The International 2023. В последней серии матчей коллектив разгромил соперников из Gaimin Gladiators со счётом 3:0. За победу «спириты» получили $1,4 млн. Общий призовой фонд турнира составил $3,1 млн.