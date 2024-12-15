Москва, 15 декабря, 2024, 16:13 — ИА Регнум. Всем богатым и обеспеченным людям необходимо понимать, что их состояние, помимо результата их трудов, также является божьим даром, а потому им необходимо делиться. Об этом 15 декабря заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Владимир Гердо / ТАСС

«Человек, приобретая материальные ценности, должен со смирением воспринимать то, что Бог ему дал, понимать, что это не просто дар, которым нужно наслаждаться и во все тяжкие пускаться», — указал он в ходе проповеди в день памяти пророка Аввакума в храме Воскресения Словущего в Марьинском парке Москвы.

По словам патриарха, Господь даёт человеку испытание, давая ему богатство, чтобы тот не забывал о Боге, посещал храм и беспокоился о своей семье. При этом богатство не должно подрывать нравственную и духовную жизнь, обрекая человека вечную погибель, а должно служить для его спасения.

«А для того, чтобы было так всегда, своё богатство нужно разделять с другими. Нужно видеть тех, кто нуждается в деньгах, и помогать не по обязанности, а по совести, памятуя, что и ты в любой момент можешь оказаться нуждающимся человеком», — добавил предстоятель Русской православной церкви.

Он уточнил, что богатство даётся человеку не для получения каких-либо материальных благ или наслаждений, а для каких-то очень важных и добрых дел.

«Поэтому когда только появляются деньги у человека, то, что называется, и свободы у него и больше. Нужно обязательно подумать о добрых делах, потому что кому больше дано, с того больше и спросится», — пояснил патриарх.

Кирилл подчеркнул, что состояние души человека зависит от его подлинного внутреннего мира, а не от не от количества денег на счёте.

«А это результат воздействия благодати Божьей на человека. Вот почему важно богатым, да и бедным, всем надо помнить, что жизнь наша в руках Божьих, что сегодня Господь воздвиг, а завтра может низринуть. Хождение пред Богом, как говорили святые отцы, ходить человек пред Богом должен, то есть соизмеряет свои мысли, свои поступки с волей Божьей. Бог гордым противится, а смиренным даёт благодать», — отметил он.

Как сообщало ИА Регнум, 11 сентября Кирилл заявил, что человечеству нужно быть религиозным, чтобы остаться счастливым и выжить в условиях бурного развития технологий. По его словам, потеря религиозной веры, в первую очередь на фоне связанных с появлением искусственного интеллекта (ИИ) технологий, означает приближение эпохи апокалипсиса.

Предстоятель РПЦ отметил, что в этой ситуации человеку необходимо расти нравственно и духовно, иначе он проиграет и битву с ИИ, и многие другие битвы. Он уточнил, что в случае ослабевания веры и нравственной составляющей последствия внедрения ИИ могут быть самыми страшными