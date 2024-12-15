Киев, 15 декабря, 2024, 15:51 — ИА Регнум. Международная федерация футбола (ФИФА) возложила на внешнего подрядчика ответственность за демонстрацию карты, на которой Крым обозначен территорией России.

Global Look Press

«Инфографическая карта, о которой идёт речь, была разработана третьей стороной — внешним подрядчиком по предоставлению соответствующих услуг. Обнаружив проблему, мы немедленно предприняли шаги для разрешения ситуации, в частности приняли меры для удаления изображения из обращения», — приводит заявление ФИФА пресс-служба Украинской ассоциации футбола (УАФ).

В ФИФА также заявили, что проводят внутреннюю проверку, чтобы убедиться, что «такие ошибки не повторятся в будущем».

Как передавало ИА Регнум, 13 декабря Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) провёл жеребьёвку отборочного турнира чемпионата мира 2026 года. На сайте ФИФА показали видеоролик, где отметили на карте страны, команды которых не могут участвовать в матчах из-за политических проблем. На ней показали, что Крым относится к российской территории.

13 декабря УАФ подала жалобу в ФИФА и УЕФА из-за показанной карты с российским Крымом. Кроме того, спикер украинского МИД Георгий Тихий потребовал от ФИФА публичных извинений.

В Крыму после госпереворота в Киеве, произошедшего в феврале 2014 года, провели референдум, на который пришли более 82% имеющих право голоса граждан. Из них почти 96,6% высказались за вхождение полуострова в состав России. В марте президент РФ Владимир Путин подписал закон о воссоединении Крыма и Севастополя с Россией.

В феврале 2024 года Путин подчеркнул, что Крым и Севастополь являются неотъемлемой частью России. На полуострове находятся великие духовные, ратные святыни российского народа, а также уникальные памятники археологии и культуры.