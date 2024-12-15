Москва, 15 декабря, 2024, 15:26 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин 16 декабря встретится с российскими победителями и призёрами Паралимпийских летних игр, прошедших в Париже, и вручит им государственные награды. Об этом 15 декабря сообщила пресс-служба Кремля.

Aurelien Morissard/AP/TASS Золотая медалистка Паралимпийских летних игр 2024 Валерия Шабалина

«16 декабря Владимир Путин встретится с российскими спортсменами — победителями и призёрами XVII Паралимпийских летних игр в Париже — и вручит им государственные награды», — процитировало ТАСС заявление Кремля.

Игры проходили с 28 августа по 8 сентября. Атлеты из России участвовали в них в нейтральном статусе.

В Паралимпийских играх в Париже участвовали 88 российских спортсменов в пяти видах спорта — лёгкой атлетике, триатлоне, настольном теннисе, плавании и тхэквондо. Атлеты завоевали 64 медали: 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовых.

Как передавало ИА Регнум, спонсор Игр в Париже подарил участникам телефоны, но спортсменам из РФ их не вручали, сославшись на то, что они относятся к неофициальной делегации. Трёхкратный паралимпийский чемпион, легкоатлет Андрей Вдовин отметил, что видеть это было неприятно. Но других негативных моментов в ходе соревнований не было.

Путин в октябре подчеркнул, что Россия гордится своими паралимпийцами, завоёвывающими награды на международных соревнованиях. Он назвал данное направление одним из важнейших в спортивной подготовке.