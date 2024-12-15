Москва, 15 декабря, 2024, 13:40 — ИА Регнум. Один из танкеров, которые терпят бедствие в Керченском проливе, сел на мель, второй продолжает дрейфовать. Об этом 15 декабря сообщило МЧС.

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«Танкер «Волгонефть 212» получил повреждения и сел на мель. Танкер «Волгонефть 239» после полученных повреждений лег в дрейф», — уточнило ведомство в Telegram-канале.

На борту «Волгонефть 212» находятся 13 человек, на «Волгонефть 239» — 14.

Как передавало ИА Регнум, танкеры попали в бедствие из-за шторма. У судна «Волгонефть 212» оторвало носовую часть. Экипаж перебрался в корму. ЧП произошло в 8 км от берега. МЧС отправило на помощь вертолёт Ми-8.

Танкер «Волгонефть 239» также получил повреждения. Судно начало дрейфовать в сторону Тамани. Данных о пострадавших в результате инцидентом или разливе мазута не поступало.