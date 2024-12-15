Москва, 15 декабря, 2024, 18:15 — ИА Регнум. Номер СНИЛС может быть использован мошенниками для входа в учётную запись «Госуслуг». Далее они могут проводить различные манипуляции, в том числе с получением микрозаймов и запросами на различные выплаты социальных пособий. Об этом в воскресенье, 15 декабря, заявил адвокат адвокатской палаты Санкт-Петербурга Зелимхан Бициев.

Николай Гынгазов/ТАСС

«В основном злоумышленники выманивают номера СНИЛС у граждан при телефонном обзвоне, сообщая недостоверные сведения. Это могут быть разные совершенно разные предлоги, в зависимости от возраста человека, от рода его деятельности. То есть они уже заранее располагают данными, чем занимается человек, и с учётом этого получают сведения о СНИЛС», — рассказал адвокат.

Основная рекомендация в случае подозрительного звонка — это прервать телефонный разговор и сразу же связаться по официальному номеру службы, с которой якобы вам только что звонили подозрительные лица. Связавшись с официальной организацией, можно получить достоверную информацию о необходимости предоставления каких-либо сведений, и, скорее всего, там сообщат, что никаких сведений предоставлять не нужно и предыдущий звонок поступил от потенциальных мошенников, подчеркнул Бициев.

Как сообщало ИА Регнум, 12 декабря стало известно, что мошенники создали новую схему обмана в Telegram, предлагая от лица крупных компаний заработать денег, оставляя лайки на товарах в онлайн-магазине. Пользователю в первый день действительно переводят немного денег за выполненную работу и предлагают «сотрудничать» дальше. В случае согласия жертвы ей поступает задание выкупить некий товар в онлайн-магазине с обещанием вернуть деньги с процентами за присланный скриншот перевода суммы. После перевода им денег мошенники исчезают.