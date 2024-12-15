Берлин, 15 декабря, 2024, 13:27 — ИА Регнум. Распад в Германии коалиционного правительства Свободной демократической партии (СвДП), социал-демократов (СДПГ) и «Зелёных» произошёл из-за непреодолимых разногласий. Об этом 15 декабря заявил бывший министр финансов ФРГ Кристиан Линднер в интервью Berliner Zeitung.

IMAGO/Chris Emil Janssen Кристиан Линднер

Он напомнил, что канцлер Олаф Шольц оказался не готов к новой экономической политике, но продолжал настаивать на увеличении госдолга, что в итоге привело к разладу в руководстве страны.

«Ситуация в стране больше не терпит промедления. Мы также наблюдаем растущую поляризацию: люди чувствуют, что государство вмешивается во всё, но не справляется со своими обязанностями в решении таких важных задач, как контроль и ограничение миграции. Это ведёт к нетерпимости, которая может дестабилизировать демократический ландшафт», — сказал Линднер.

Как передавало ИА Регнум, 7 ноября министр экономики и проблем климата ФРГ Роберт Хабек объявил о распаде коалиционного правительства. Причиной стал отказ Линднера согласовать увеличение расходов из госбюджета на 2025 год на помощь Украине.

Шольц назвал отставку Линднера «вынужденной», заявив, что её целью было «предотвращение ущерба стране». Германии необходимо правительство, у которого есть силы принимать решения, необходимые для страны, добавил он.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер 7 ноября отправил в отставку Линднера, а также глав минюста и министерства образования Марко Бушмана и Беттину Штарк-Ватцингер.

Пресс-служба Штайнмайера 13 ноября сообщила о его одобрении 23 февраля 2025 года в качестве даты проведения досрочных выборов в парламент, если бундестаг вынесет правительству Шольца вотум недоверия. Заседание по этому вопросу назначили на 16 декабря.