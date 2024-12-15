Киев, 15 декабря, 2024, 12:55 — ИА Регнум. Украина вновь запросила импорт электроэнергии у пяти соседних государств. Об этом 15 декабря сообщило минэнерго страны.

Виктор Драчев / ТАСС

«На текущие сутки прогнозируется импорт из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Молдавии общим объёмом 20 800 МВт в час с максимальной мощностью в отдельные часы до 1151 МВт», — говорится в Telegram-канале министерства.

В ведомстве призвали людей не включать одновременно мощные бытовые электроприборы и экономить свет, чтобы энергосистема оставалась в стабильном состоянии.

Как передавало ИА Регнум, 13 декабря Вооружённые силы РФ в ответ на атаку ВСУ американским дальнобойным оружием по Таганрогу нанесли массированный удар высокоточными средствами поражения и ударными беспилотниками по критически важным объектам топливной и энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса. В Минобороны подчеркнули, что цель удара была достигнута, все объекты поражены.

В тот же день компания «Укрэнерго» сообщила, что Украина после массированного удара ВС РФ запросила у пяти стран импорт электроэнергии объёмом более 13,4 тыс. МВт в час.

14 декабря в шести областях на контролируемой Киевом территории объявляли воздушную тревогу. Тревожные сирены прозвучали в Харьковской, Сумской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Николаевской областях.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что эти удары стали в том числе ответом на атаку западным дальнобойным оружием по Таганрогу со стороны украинской армии.